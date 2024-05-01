Даша Трегубова поставила точку в скандале вокруг ее съемок в клипе российской группы 'Ленинград': Шнуров казался адекватным

Украинская актриса Даша Трегубова в очередной раз прокомментировала скандал вокруг своего участия в съемках клипа для российской группы "Ленинград" в 2020 году. Звезда призналась, что в то время сочла это приемлемым, а лидера группы Сергея Шнурова – "адекватным".

Сейчас артистка бы так не поступила, ведь осознала, насколько важен украинский язык и культура. Такое мнение она высказала в интервью СМИ.

Даша Трегубова напомнила, что съемки клипа прошли в начале 2020 года в Киеве с украинской командой. Ранее она убеждала, что в контексте того времени сотрудничать с российскими "антивоенными" звездами было привычным делом, за которое почти не осуждали.

"В тот момент, когда мы согласились и когда мы снимались, Шнур писал пасквили (произведение, содержащее карикатурные искажения, клевету и злостные нападки – ред.) на "Единую Россию". Он казался панком. Мне казалось, что это – голос народа , который может кого-то переубедить в своей манере", – рассказала украинка.

По ее словам, в 2020 году "Ленинград" казался непрокремлевским коллективом, а его лидер – "совершенно адекватным человеком". Однако звезда не отрицает, что тогда также не испытывала такого острого ощущения русофобии, как сейчас.

"Возможно, не хватило ни русофобии, ни ощущения того, что люди могут выдавать себя за кого-то другого. На тот момент для меня это было приемлемым. Вам любой психолог скажет, что так где-то и надо относиться. Сейчас это неприемлемо, и я делаю все для того, чтобы та ситуация не повторилась", – поставила точку актриса.

Кстати, ее партнер по съемкам Тарас Цымбалюк о решении сняться в клипе россиян пожалел почти сразу.

"Мы с папой на эту тему разговаривали. Через неделю после съемок клипа этот разговор состоялся. И честно, я сразу и пожалел, потому что я не последний хлеб тогда доедал и можно было отказаться. Но я не отказался, сейчас сожалею", – рассказывал актер.

Напомним, в марте 2022 года Шнуров выпустил клип на песню, в которой жестко высмеял "элиты России", покидающие страну после 24 февраля, но в то же время насмехался над пропагандой и цензурой.

Как писал OBOZ.UA, в конце лета 2022 года Шнуров уехал в так называемую "ЛНР" с террористом и ныне покойным лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. 10 сентября "Ленинград" выступил на концерте в Лужниках в честь 875-летия российской столицы, но попал в скандал.

Поздравить город с его днем рождения Сергей Шнуров решил провокационной песней о полностью сгоревшей Москве и ее жителях, в том числе и Владимире Путине.

После проделки на концерте с коллективом решили "разобраться". Об этом продюсер Иосиф Пригожин неформально попросил у главы Чечни Рамзана Кадырова. Чтобы избежать наказания, Шнур сбежал в Европу, где был замечен в элитном отеле в Милане.

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