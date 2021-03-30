На Прикарпатті прооперували малюка з COVID-19: лікар вказав на небезпечну патологію

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні провели складну операцію маленькому пацієнту, який у свої 1,5 місяці потрапив до медзакладу із ускладненнями після інфікування коронавірусом і хірургічною патологією.

Історію розповів гендиректор медзакладу Тарас Мельник у Facebook. За його словами, на жаль, його колеги нерідко мають справу з тим, що COVID-19 є не єдиним діагнозом у дітей.

"8 березня у реанімаційне відділення КНП "ІФОДКЛ ІФОР" поступив 1,5-місячний малюк із важкою інтоксикацією, задишкою та постійним блюванням. Після проведення обстежень було діагностовано поєднану патологію – коронавірусну інфекцію, ускладнену запаленням легень, та пілоростеноз (патологія шлунка, за якої фізіологічне харчування є неможливим)", – розповів медик.

Він підкреслив, що в такому віці навіть одне з цих захворювань є небезпечним для життя, не говорячи вже про їхнє поєднання.

Після ретельної передопераційної підготовки та мінімізації всіх ризиків, медики провели хірургічне втручання малюку. Дитина після операції потребувала штучної вентиляції легень і повного парентерального (внутрішньовенного) харчування протягом трьох днів.

"Незважаючи на всі складнощі, професіоналізм та кропітка командна робота медичного персоналу увінчалися успіхом! Зараз стан дитини значно покращився, маленького пацієнта переведено з реанімаційного відділення для подальшого лікування та реабілітації", – запевнив Мельник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Вінницькій області госпіталізували 3-річного хлопчика, який перестав говорити і ходити після COVID-19 – Павлик Лутковський потрапив до лікарні з критично низькою вагою і пролежнями, у швидкій він буквально задихався.

Через декілька днів маленький пацієнт помер, не приходячи до тями, у реанімації Могилів-Подільської лікарні на Вінниччині.

Водночас поліція розпочала слідство і порушила кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною.