У МОЗ оновили рекомендації щодо 'червоних' зон в Україні

В Україні через тривалість спалаху коронавірусу не змінився перелік карантинних зон. З вівторка, 30 березня, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Київ і 10 областей.

Кількість "помаранчевих" і "жовтих" регіонів залишилася такою самою, як і напередодні, а єдиною "жовтою" в Україні є тільки Херсонщина. Перелік із новими показниками опубліковано на сайті МОЗ.

Так, у найгіршій "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони належать Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина та Черкащина.

У лікарнях більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжко-місць із підведеним киснем. А також там перевищено показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 протягом останніх трьох днів. Зокрема, 29 березня найбільше їх було у Вінницькій області – 118,5 (за норми 60 на 100 тисяч населення), Житомирській – 115,6, Хмельницькій – 116,2.

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