Ляшко заверил, что в Украине могут делать до 4 млн прививок в месяц

В Украине могут делать до четырех миллионов прививок от коронавируса (COVID-19) в месяц при наличии препарата.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он указал, что такое количество прививок могут сделать мобильные бригады медиков.

"Спокойно мобильными бригадами и в кабинетах прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц", – заверил Ляшко.

Однако он добавил, что такие темпы вакцинации будут зависеть от поставок вакцин в Украину.

"Если в апреле будут поставки, в мае мы спокойно будем делать 3 млн прививок в месяц", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 29 марта, прививку от коронавируса получили 14 432 человека. Из них один был вакцинирован второй дозой. При этом в Польше вакцинацию завершили уже около двух миллионов человек.