Хроніка коронавірусу на 30 березня: у світі знайшли нові штами COVID-19

Карина Бондаренко Світ 05:23, 30.03.2021 Оновлено: 05:33, 30.03.2021

Станом на вівторок, 30 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 128,2 млн осіб. За минулий день виявили 443 598 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 103 млн.

Лабораторія в чеському місті Брно виявила нову мутацію коронавірусу, яку раніше не знаходили у пацієнтів. А в Ізраїлі наприкінці осені 2020 року з'явився новий штам COVID-19 з унікальною мутацією в ключовому білку оболонки.

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Пандемія коронавірусу.
Worldometers
Топ-15 країн з розповсюдження захворювання.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • найбільше нових хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 59 тис., Індії – 56 тис. і Бразилії – 42 тис.

  • В Україні з початку пандемії виявлено 1 644 063 зараження, з них 31 954 людини померли від наслідків хвороби, проте 1 300 625 вилікувалися.

Головне за 30 березня:

  • Для ефективної боротьби з COVID-19 дуже важливо введення жорсткого локдауну, навіть коли проводиться масове вакцинування, заявила Ольга Голубовська.

  • У Києво-Печерській Лаврі (УПЦ МП) провели багатолюдну службу, на якій люди були без масок і юрмилися. У той же час церковники помолилися за припинення пандемії.

  • Глава МОЗ Максим Степанов пояснив українцям, що першу і другу щеплення необхідно робити вакциною одного виробника. Він пообіцяв, що всі, хто вакцинувався однієї дозою, гарантовано через 12 тижнів отримають і друге щеплення.

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