Хроніка коронавірусу на 30 березня: у світі знайшли нові штами COVID-19

Станом на вівторок, 30 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 128,2 млн осіб. За минулий день виявили 443 598 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 103 млн.

Лабораторія в чеському місті Брно виявила нову мутацію коронавірусу, яку раніше не знаходили у пацієнтів. А в Ізраїлі наприкінці осені 2020 року з'явився новий штам COVID-19 з унікальною мутацією в ключовому білку оболонки.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Пандемія коронавірусу. Worldometers

Топ-15 країн з розповсюдження захворювання. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

найбільше нових хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 59 тис., Індії – 56 тис. і Бразилії – 42 тис.

В Україні з початку пандемії виявлено 1 644 063 зараження, з них 31 954 людини померли від наслідків хвороби, проте 1 300 625 вилікувалися.

Головне за 30 березня: