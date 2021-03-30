В больнице Харькова умер 8-месячный ребенок с подозрением на COVID-19

В Харькове в детской инфекционной больнице умер 8-месячный ребенок, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Depo.Харкив со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации, девочка была с врожденными пороками.

Младенец госпитализирован 29 марта по стационара, врачи боролись за его жизнь, однако, несмотря на усилия, 30 марта в 6 часов утра ребенок умер.

Биологические материалы девочки направили на анализы, чтобы установить, был ли у нее COVID-19.

Напомним, ранее в Мариуполе Донецкой области двухмесячный мальчик умер от коронавируса. Ребенок стал молодой жертвой болезни в нашей стране.

Младенца пытались спасти, но его состояние здоровья быстро ухудшалось. В итоге ребенок умер от COVID-19 с осложнением двусторонней пневмонии.

Также коронавирусом в семье заразилась мать ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине наряду с увеличением количества новых случаев коронавирусной инфекции в сутки продолжает расти численность пациентов, нуждающихся в госпитализации. Не только среди взрослых, но и среди детей.