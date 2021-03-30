Львов продлил локдаун из-за вспышки COVID-19

Из-за вспышки коронавируса, которая не утихает, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить локдаун во Львове до 12 апреля.

О таком решении написал на своей странице в Facebook мэр Андрей Садовый. Он отметил, что строгие ограничительные меры необходимы из-за резкого увеличения больных и госпитализаций.

В частности, предусмотрены следующие противоэпидемические мероприятия:

транспорт переходит в режим спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;

непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;

открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

запрещено проведение всех массовых мероприятий;

все заведения общепита работают только на вынос и адресную доставку.

Также Садовый отметил, что по отдельному представлению полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу:

"Эпицентра" на улице Б. Хмельницкого, 188;

"Евы" на проспекте Черновола, 1;

"МакДональдза" на проспекте Шевченко, 7

"Братиськів" на улице Сечевых Стрельцов, 3;

"Гребучего Ябка" на улице Староеврейской, 20;

"Йоки" на улице Гнатюка, 12а;

"Малевича" на проспекте Черновола, 2.

"Призываем всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно", – призвал мэр Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, Львов попал в "красную" карантинную зону 25 марта.

Что касается рекомендаций Минздрава, то в них "красный" уровень эпидемической опасности посоветовали распространить на Киев и 10 областей – Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черновицкую и Черниговскую.