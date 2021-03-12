Хроника коронавируса на 12 марта: Украина оказалась на 6-м месте в Европе по количеству заражений

По состоянию на пятницу, 12 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 119 млн человек. За минувший день выявили 477 306 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 94,7 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 78 тыс., США – 62 тыс. и Франции – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 416 438 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 27 423 человек, при этом 1 204 916 ее побороли.

За минувшие сутки, 11 марта, Украина оказалась на шестом месте в Европе по приросту больных коронавирусом, заболели 9 084 человека.

В Украине обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. Полный перечень зон можно найти по ссылке.

Одним из долгосрочных последствий COVID-19 может быть редкое сердечное заболевание, известное как постуральная ортостатическая тахикардия, вызывающее головокружение и обмороки. Такое предположение сделали ученые из Лундского университета (Швеция).