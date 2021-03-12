В Минздраве рассказали, как Украина закупает вакцины от коронавируса

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Украина закупает вакцину от коронавируса без помощи фирм-прокладок.

В эфире канала "Украина 24" он подчеркнул, что никаких контрактов с государственной институцией или за государственные средства с компанией "Укрмедпостач" не подписано.

"Когда мы говорим об уполномоченном за фармаконадзором, то есть за всем сбором и оценкой неблагоприятных событий после иммунизации, – по договорам уполномоченным является ГП "Укрмедпостач", который получил вакцину в соответствии с договором. Это также требование в контракте", – сказал заместитель министра здравоохранения.

Ляшко отметил, что государство платит непосредственно производителю вакцины.

"Crown Agencу оплатило непосредственно производителю – Serum Institute. И это политика правительства – оплачивать непосредственно производителю. Serum Institute имеет право уполномочить любое юридическое лицо в Украине для подачи документов в Государственный экспертный центр, другой юридической возможности занести эти документы в стране не существует", – уточнил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина компании NovaVax Inc, которую летом 2021 года получит Украина, показала эффективность 96% против оригинального варианта коронавируса.

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