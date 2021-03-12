В Украине выросло количество смертей от коронавируса: в Минздраве назвали причину

В Украине за последние двое суток зафиксировали увеличение количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. 12 марта сообщили о смерти от осложнений COVID-19 230 человек, 11 марта – 262, тогда как в прошлые дни эта цифра была меньше. Однако при этом общий показатель летальности почти не изменился.

По состоянию на 11 марта смертность от коронавируса в Украине – 1,9%. За последние семь дней этот показатель составил 2,1%, а на предыдущей неделе фиксировалась летальность в 2%. Об этом OBOZREVATEL в пятницу, 12 марта, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Медики объяснили, что летальные случаи COVID-19 регистрируются не по дате смерти пациента, а тогда, когда информацию о ней получил Центр.

"Учет летальных случаев COVID-19 Центром ведется не по дате смерти, а по дате предоставления соответствующей информации специалистами лабораторных центров МОЗ Украины. Таким образом, информация о количестве умерших, публикуемая Центром, базируется на данных, полученных лабораторными центрами Минздрава Украины от учреждений здоровья и отражает количество лиц, у которых подтверждено наличие коронавирусной болезни COVID-19 и умерших во время лечения", – рассказали в ЦОЗ.

Показатель летальности Центр рассчитывает за одинаковые промежутки времени и сравнивает их, чтобы установить, растет он или наоборот снижается.

Напомним, в Минздраве ответили, когда в "красных" зонах Украины ослабят карантин и условия для этого должны быть выполнены.

Как сообщал OBOZREVATEL, по 11 марта в Украине было зафиксировано рекордное с начала года количество случаев коронавируса среди детей и медицинских работников.

По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в стране официально подтверждено 1438468 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 946 – выявлено за минувшие сутки . Госпитализировали 3843 пациентов.