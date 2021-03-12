Коронавирусом в Украине заболели почти 13 тысяч за сутки, выздоровели – всего 4 тысячи

По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в Украине официально подтверждено 1 438 468 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 946 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 3 843 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 27 915 человек (+230 за сутки), а 1 214 876 пациентов (+4 630 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), городе Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

проведено тестирований за сутки – 100718 (в частности методом ПЦР – 46396, методом ИФА – 18342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35980).

г. Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 940 случаев;

Волынская область – 272 случая;

Днепропетровская область – 665 случаев;

Донецкая область – 499 случаев;

Житомирская область – 1310 случаев;

Закарпатская - 568 случаев;

Запорожская область – 272 случая;

Ивано-Франковская область – 695 случаев;

Киевская область – 697 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 704 случая;

Николаевская область – 358 случаев;

Одесская область – 757 случаев;

Полтавская область – 304 случая;

Ривненская область – 269 случаев;

Сумская область – 431 случай;

Тернопольская область – 566 случаев;

Харьковская область – 688 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 491 случай;

Черкасская область – 338 случаев;

Черновицкая область – 658 случаев;

Черниговская область – 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина компании NovaVax Inc, которую летом 2021 года получит Украина, показала эффективность 96% против оригинального варианта коронавируса.