Коронавирусом в Украине заболели почти 13 тысяч за сутки, выздоровели – всего 4 тысячи
По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в Украине официально подтверждено 1 438 468 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 946 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 3 843 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 27 915 человек (+230 за сутки), а 1 214 876 пациентов (+4 630 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), городе Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.
проведено тестирований за сутки – 100718 (в частности методом ПЦР – 46396, методом ИФА – 18342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35980).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 896 случаев;
Винницкая область – 940 случаев;
Волынская область – 272 случая;
Днепропетровская область – 665 случаев;
Донецкая область – 499 случаев;
Житомирская область – 1310 случаев;
Закарпатская - 568 случаев;
Запорожская область – 272 случая;
Ивано-Франковская область – 695 случаев;
Киевская область – 697 случаев;
Кировоградская область – 78 случаев;
Луганская область – 111 случаев;
Львовская область – 704 случая;
Николаевская область – 358 случаев;
Одесская область – 757 случаев;
Полтавская область – 304 случая;
Ривненская область – 269 случаев;
Сумская область – 431 случай;
Тернопольская область – 566 случаев;
Харьковская область – 688 случаев;
Херсонская область – 87 случаев;
Хмельницкая область – 491 случай;
Черкасская область – 338 случаев;
Черновицкая область – 658 случаев;
Черниговская область – 292 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина компании NovaVax Inc, которую летом 2021 года получит Украина, показала эффективность 96% против оригинального варианта коронавируса.