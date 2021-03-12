В Ивано-Франковске больными COVID-19 заняты 30 больниц, койки с кислородом заканчиваются

В Ивано-Франковской области 84% коек с доступом к кислороду уже заняты, а для больных коронавирусом развернуты 30 больниц.

Так, регион является лидером в Украине по количеству пациентов – сейчас лечатся 2 523 человека. Об этом 12 марта во время брифинга сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"С начала пандемии в Ивано-Франковской области заболели 70 956 человек, из которых выздоровели 51 928 человек, а умерли 1 323 человека – и это составляет 1,9 промилле", – рассказала она.

Садовьяк отметила, что в конце 2020 года Ивано-Франковская область достигла не менее 80% обеспеченности кислородом, но поскольку в четыре раза выросло количество коек, то этот показатель упал до 73,4%. По словам чиновницы, на следующей неделе в регионе дополнительно развернутые койки будут обеспечены кислородом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, как звездам и депутатам в Украине делают прививки от COVID-19 без очереди.