Привитый глава Госпогранслужбы призвал вакцинироваться и рассказал, сколько его сотрудников заболело и умерло от COVID-19

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что спустя неделю после вакцинации против COVID-19 чувствует себя хорошо. Он призвал украинцев следовать его примеру и привиться от коронавируса.

На своей странице в Facebook в пятницу, 12 марта, он сообщил, что никаких побочных реакций после укола у него не было.

"Медики предупреждали о возможном повышении температуры, но, к счастью, и с этим был полный порядок", – написал он.

Глава Госпогранслужбы напомнил, что вакцинировался вместе с подчиненными. Это он назвал своим сознательным выбором как руководителя.

"Своим собственным примером я хотел показать важность этого шага. Сейчас контролирую и состояние здоровья других. Из доклада начальника Луганского пограничного отряда, который, кстати, и сам был среди вакцинированных, в трех военнослужащих наблюдалось незначительное повышение температуры тела. За сутки все прошло. Никаких других побочных реакций не было. Сейчас все в норме", – рассказал Дейнеко.

Он высказал убеждение в том, что для людей, которые не были заражены COVID-19, "вакцинация – это реальная возможность не заболеть".

По его данным, в пограничном ведомстве Украины пандемия затронула около 12% персонала, 12 человек умерли.

"Несмотря на то, что ситуация среди пограничников не является критической, вакцинация позволит избежать возможного дальнейшего распространения коронавируса", – отметил Дейнеко.

"Верю, что совместными усилиями мы преодолеем и этот вызов!" – подытожил он.

Напомним, прививку Дейнеко сделали в 59-м военном мобильном госпитале в Северодонецке препаратом CoviShield индийского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в дорожную карту вакцинации, чтобы прививать публичных и известных людей от коронавируса вне очереди.