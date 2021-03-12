"Буковель" решили срочно закрыть на карантин

Горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил глава ОГА Андрей Бойчук во время брифинга 12 марта, назвав такие меры "вынужденным решением", которое приняли благодаря позиции президента Владимира Зеленского. Бойчука цитирует "Суспільне Карпати".

Уточним, курорт прекратит работу уже с полуночи субботы, 13 марта.

"Это вынужденное решение, на которое мы пошли, и, наверное, не последнее решение, которое будет, потому что "красная" зона, в которой мы находимся сейчас, пока развивается. И мы не видим тренда на ее снижение", – сказал глава ОГА.

По его словам, на решение областных властей повлиял, в частности, визит протестующих предпринимателей в Ивано-Франковскую ОГА.

Он также добавил, что в регионе не хватает мест в больницах для инфицированных коронавирусом.

В селе Поляница, которое находится возле курорта, появятся дополнительные блокпосты. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

"Будут иметь возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, только местные жители или те, кто работает в этом населенном пункте", – цитирует его "Курс".

Голубош добавил, что всего в "Буковеле" составили 51 админпротокол за нарушение карантина, в том числе на предпринимателей, операторов подъемников и пункты проката.

Напомним:

12 марта на территории "Буковеля" правоохранители блокировали работу подъемника №2, чтобы не дать людям попасть на трассу. Отдыхающие, которые уже успели приобрести ски-пассы (пропуска на подъемники), были возмущены. Они попытались прорваться и начали вырывать ограждения.

Ранее трассы, подъемники и гостиницы "Буковеля" оставались открытыми, а кафе и ресторанам было разрешено работать только навынос или с доставкой. Массовые мероприятия и концерты на курорте были полностью отменены.

11 марта на Прикарпатье предприниматели перекрыли дорогу на "Буковель". Участники акции требовали закрытия курорта и равных условий ведения бизнеса.

По состоянию на 12 марта в области зафиксировали более 71,6 тыс. случаев COVID-19 (за прошедшие сутки – 695).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске критическая ситуация с заполненностью коек для пациентов с коронавирусом. Ежедневно в городе госпитализируют 75-90 больных, а освобождается при этом лишь 25-30 мест, из-за чего COVID-отделения больниц переполнены.