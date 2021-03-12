ВОЗ: еще ни один человек не умер от вакцин против COVID-19

Во всем мире пока не зафиксировано ни одного случая летального исхода из-за вакцины против коронавируса.

Такое заявление было опубликовано на сайте Всемирной организации здравоохранения 11 марта в качестве реакции на запрет препарата AstraZeneca в ряде европейских стран.

В ВОЗ подчеркнули, что, по состоянию на 9 марта, было ведено более 268 миллионов доз вакцин. "На сегодня не обнаружено случаев смерти, вызванных вакцинами против COVID-19", – сказано в сообщении.

Также в организации отметили, что на время расследования было приостановлено использование определенной партии вакцины, после применения которой у некоторых людей зафиксированы нарушения свертываемости крови.

В то же время ВОЗ приводит заявление Европейского агентства по лекарственным препаратам, согласно которому польза от вакцины продолжает превышать риски.

"Как только будут получены полные данные по этим событиям, общественность ознакомят с результатами и любыми изменениями в текущих рекомендациях", – подчеркивается в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия приостановила вакцинацию против коронавируса одной партией (ABV 5300) препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.