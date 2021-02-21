Усик высказал Селезневу за украинский язык: спортивные итоги 20 февраля

Усик высказал заговорившему на украинском Селезневу, что он бесплатно людей не бьет, а Украина обыграла чемпионов Европы в отборе на Евробаскет-2022

Кроме того, чемпионка мира из РФ наотрез отказалась возвращаться в Россию и футболист сборной Украины забил гол в касание в Бельгии и стал лучшим в команде

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 20 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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