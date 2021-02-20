Усик – заговорившему на украинском Селезневу: я бесплатно людей не бью. Видео

Украинский экс-футболист "Колоса" Евгений Селезнев принял участие в студии онлайн-сервиса Megogo перед матчем "Шахтера" в Лиге Европы, и во время эфира заговорил на украинском языке, на что обратил внимание ведущий Владимир Кобельков.

В ответ на реплику Кобелькова, Усик, также присутствующий в студии, заявил, что он перед эфиром предложил Евгению говорить на украинском языке.

"А Женя мне в ответ: "И ты будешь?", а я ему "Конечно, мы же медийные люди, возможно, будем работать на телевидении". К тому же вступил в действие языковый закон 16 января, что нужно в эфире говорить на украинском", – сказал Усик.

В следующий момент боксер обратился к футболисту с просьбой "говорить, как удобно", на что тот в ответ в шутку поинтересовался, какой рукой его ударит Усик, правой или левой.

"Я бесплатно людей не бью", – в шутку ответил Усик, добавив похвалу в адрес Селезнева, что даже когда можно перейти на русский, он старается говорить на государственном языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года между главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем и Селезневым произошел конфликт.

В ходе перепалки в подтрибунном помещении "Днепр-Арены" Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке.

В ответ Евгений заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране.

Ранее Селезнев выразил поддержку Усику, который не признает военную агрессию России в Украине. По мнению нападающего, вопросы о принадлежности Крыма являются некорректными и "собачьими".