Украина обыграла чемпионов Европы в отборе на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу в очередном матче квалификации на чемпионат Европы-2022 обыграла команду Словении 70:65.

Встреча против действующих чемпионов континентов прошла на арене столичного Дворца спорта.

Предыдущий матч между этими сборными 28 ноября завершился поражением Украины со счетом 73:84 и, чтобы претендовать на первое место в группе F, нам необходимо было побеждать с более крупным счетом.

Словенцы начали агрессивно, не гнушась силовой борьбы под кольцами. У наших игроков ощущалось небольшое волнение, мешавшее им в нападении. Словения стояла зоной, вынуждая наших баскетболистов совершать сложные броски. Постепенно гости начали уходить в отрыв, оформив рывок 9:3.

На 7-й минуте Близнюк совершил очередной перехват, отдал на Мишулу и Александр точным тррехочковым вернул инициативу, заставив наставника словенцев брать тайм-аут.

Плотная защита со стороны обеих команд и некая нервозность в нападении привели к очень низкой результативности в матче – 9:11.

Первые очки во второй четверти были забиты на лишь на 3-й минуте. В середине тайма Вячеслав Бобров эффектным данком сделал счет 13:15.

Спортсмены из Словении старались больше заигрывать своих центровых, а украинцы сделали акцент на своих быстрых форвардов.

Концовку первой половины Украина провела неудачно. Чреда потерь и пропущенный трехочковый привели к счету 24:27.

Третья четверть началась с двух точных трюльников от Рупняка. Украинцы дважды подряд не закрыли словенского защитника на дуге и он а 3-й минуте вывел свою команду вперед 35:30. "Сине-желтые" пытались тоже отвечать дальними, но Мишула обе свои попытки промахнулся.

Украинская атака заметно забуксовала, игроки сбились на неподготовленные броски и при счете 30:37 Айнарсу Багатскису срочно пришлось брать минутный перерыв.

Ситуация немного выровнялась, но развить преимущество у нас не получилось.

Решающая десятиминутка прошла в равной борьбе. Украинцы очень высоко встречали соперника, что нередко приводило к прорыву под кольцом и фолом не в нашу пользу.

Начиная с 5-й минуте большинство атак баскетболисты обеих стран завершали бросками из-за дуги. Очень неудачно в эти моменты сыграл центровой сборной Украины Владислав Коренюк. Киевлянин совершил потерю, пробежку и фол.

Украина пыталась создать необходимую разницу, но потери и пропущенные две подряд трехочковые атаки нивелировали эти попытки (рывок 0:6).

За 100 секунд до финальной сирены счет был 60:59. На себя "одеяло" стянул Рэндл и его трехочковый за 40 секунд стал ключевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября сборная Украины, обыграв в тяжелейшем матче австрийцев в так называемом пузыре в Словении, досрочно вышла на Евробаскет-2022.