Главный тренер сборной России по биатлону госпитализирован в критическом состоянии

Главный тренер сборной России Валерий Польховский попал в госпиталь в словенском Есенице после того, как состояние специалиста критически ухудшилось в пятницу.

Как информирует пресс-служба Союза биатлонистов России, в последние дни Польховский чувствовал себя не очень хорошо, а после начала кризиса был доставлен на скорой помощи в госпиталь.

"В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России", – говорится в сообщении.

В чем причина экстренной госпитализации 67-летнего тренера, в СБР не уточнили, отметив, что здоровье Польховского могло ухудшиться из-за критики сборной на чемпионате мира в словенской Поклюке.

"Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенес коронавирус. Ему было тяжело на высоте, но он не показывал этого, не жаловался, носил в себе", – цитирует представителя пресс-службы организации агентство Р-Спорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в плохих результатах российской команды на чемпионате мира по биатлону в Поклюке виноват главный тренер сборной Валерий Польховский.