Друзья, бывают дни, когда творится ИСТОРИЯ. Эти дни определяют судьбы стран, континентов, миллионов людей на годы. Это "поворотные моменты судьбы". Я написал о них или намекнул в нескольких предыдущих постах сегодня.

Бувають люди, які ці моменти створюють - усвідомлено або випадково, на жаль, частіше всього це мерзотники типу Гітлера або Путіна;

бувають ті, хто це передчуває і попереджає людство задовго, за роки – це великі філософи;

бувають ті, хто бачать або хоча б здогадуються за кілька останніх днів – це переважно ті, хто вже відчув такі дні на власній шкурі: це ми – українці, яких за останні два десятки років опалило. Майданами, окупаціями, війнами...

Ми, наша кримська ялтинська команда, в силу своєї діяльності і досвіду, на жаль, навчені відчувати, бо власна шкура має рефлекси або рецептори, які звуться "історична пам'ять".

Так, на нашу з вами долю випали ще одні історичні дні. Події, що відбудуться найближчими днями і тижнями, перевернуть звичний світ остаточно. Маски дияволів скинуті.

НАТО, ЄС, ООН, міжнародне право тощо залишаться в минулому. Тектонічні геополітичні плити, амбіції, жадоба влади, ідіотизм та шизофренія стикнуться з розсудливістю, витримкою, розумінням добра і справедливості.

Буде важко всім, а нам – ще важче ніж зараз, хоча б здавалося куди ще.

Звичайно, Україна витримає. І вийде з цього неочікувано сильнішою. Ми самі собі здивуємось. Тому що в нас унікальний для сучасної західної цивілізації досвід. Але тріск стоятиме. Глобальний.

Головне – нічому не дивуватися. І діяти по-українські. Ми вас попередили. Така в нас робота. Починаючи з грудня 2013.