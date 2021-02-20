Чемпионка мира из РФ наотрез отказалась возвращаться в Россию

Знаменитая российская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яна Куницкая заявила, что вернется на родину лишь в самом крайнем случае.

Чемпионка мира по грепплингу и многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою призналась, что на первом месте у нее стоит Америка, а дальше Бразилия.

"Не знаю, что должно произойти, чтобы я вернулась жить в Россию. Что-то особенное, война какая-нибудь", – цитирует 31-летнюю уроженку Мурманска Sport24.

По словам чемпионки России по тхэквондо и тайскому боксу, все дело в условиях и перспективах. Куницкая рассказала, что ее парень – бразильский боец Тиаго Сантос– впал в депрессию после двух дней пребывания в РФ.

"Плюс это был Санкт-Петербург, а не провинция. В Бразилии уровень жизни не выше. Но там погода лучше и нам с Тиаго будет проще. А в России из нас двоих могла бы выжить только я, потому что он совсем не знает русского", – подытожила Яна.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2019-го Куницкая подверглась критике соотечественников из-за решения переехать в США. Девушку обвинили в отсутствии патриотизма.