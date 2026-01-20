У нас были условные $100 млрд в год от ЕС и США. Трамп прекратил давать деньги от США. Осталось $50 млрд от ЕС. Деньги от ЕС он также забрал себе – чтобы только у него покупали оружие. Таким же образом можно контролировать скорость передачи оружия. Хочу – продаю, хочу – нет. Хочу – продам, но отгружу в следующем году. Или никогда.

Далі Трамп відкрив другий фронт проти Західного світу. Адже Данія – один з найбільших донорів України. Як данцям давати гроші та зброю, якщо завтра війна з США? Навіть якщо її ніколи не буде насправді. І весь Захід тепер має думати про захист Гренландії, якій загрожують США. А не про Україну.

Просто фіксую. Маємо це пройти. І пережити трампістів.