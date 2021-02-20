Свитолина объявила о "перерыве в отношениях" с Монфисом и назвала причину

Первая ракетка Украины Элина Свитолина временно приостановила отношение со своим бойфрендом – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

У себя на странице в Instagram, 26-летняя одесситка сделала заявление, где призналась, что пара берет временный тайм-аут в отношениях, так как и ей, и ее парню нужно место для личного пространства, чтобы реализовывать свои цели.

Свитолина уточнила, что им было очень сложно принимать это решение, так как они все еще любят друг друга. Также спортсмены удалили совместный аккаунт в Instagram g.e.m.s.life.

"Мы не будем комментировать сложившеюся ситуацию. Заранее благодарим всех за то, что уважаете нашу личную жизнь. Желаем каждому много любви", – написала теннисистка в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый кризис в отношениях, которые переживают молодые люди. Свитолина ранее уже удаляла аккаунт в Instargram, который она совместно вела с французом Гаэлем Монфисом.

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января 2019 года. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.

15 февраля Свитолина (№5 в рейтинге WTA) неожиданно вылетела с Australian Open-2021, проиграв на стадии 1/8 финала американке Джессике Пегуле.