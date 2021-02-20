Футболист сборной Украины забил гол в касание в Бельгии и стал лучшим в команде

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук провел результативный гостевой матч 27-го тура чемпионат Бельгии против "Мехелена" (1:1).

25-летний нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе и отметился голом уже на 10-й минуте.

Голкипер хозяев Яла Тулен неудачно выбил мяч прямо на ногу Тарику Тиссаудали. Игрок "Гента" отдал прострельную передачу в центр штрафной, где украинец в касание отправил кожаную сферу четко в угол.

Для нашего соотечественника это взятие ворот стало 14-м голом в текущем национальном первенстве.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Роману высшую оценку в команде (7,5). Украинец сделал 3 удара, дважды попав в створ, а также отдал 32 паса с точностью 78%.

В турнирной таблице "Гент" с 37 очками продолжает удерживать 12-е место . "Мехелен" идет седьмым (40 пунктов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре чемпионата Бельгии Яремчук забил три гола и отдал одну результативную передачу.