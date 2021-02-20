Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону

Женской эстафетой 4х6 км в словенской Поклюке продолжился чемпионат мира по биатлону.

Сборная Украины, которая была представлена Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Пидгрушной, заняла третье место, завоевав первую медаль на мундиале.

Just like last year, Marte Olsbu Roeiseland brings it home for @NSSF_Biathlon and they celebrate their third women relay World Championship title in a row 🎉🎉🎉https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/bELBxMxfoJ — IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

Наша команда начала гонку отлично. Меркушина сделала лишь один промах на двух огневых рубежах, передав эстафету Джиме третьей (+21,6).

Лежку Юлия провела великолепно, однако не рассчитала свои силы на стрельбе стоя. Киевлянка переусердствовала со скоростью, не смогла выровнять дыхания, дважды не попала стоя и отдала свою позицию Беларуси.

Блашко очень резво стартовала, но затем сбавила обороты, чтобы не закислить мышцы перед стойкой. Эта тактика оказалась успешной. Дарья отстрелялась чисто, а благодаря промахам конкурентов, ушла со стрельбища первой (+5 секунд).

К сожалению, круг перед передачей эстафеты стал для Дарьи провальным. Скорость 25-летней спортсменки оказалась гораздо ниже, чем у конкуренток. Елена Пидгрушная на заключительный этап ушла 4-й, уступая уже 23 секунды лидирующей Норвегии.

Капитан сборной Украины на лежке идеально воспользовалась осечкой соперниц. Елена единственной из первой пятерки не сделала ни одного неточного выстрела. Судьба медалей решилась на стрельбе из положения стоя. Пидгрушная претендовала на "золото", но не справилась с волнением, два раза не попав в мишень.

На заключительном круге Елена сохранила свою позицию, взяв первую медаль для нашей страны. В финальном створе украинка могла добыть и "серебро", но ее на несколько сантиметров опередила немка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января украинская команда на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в женской эстафете заняла 8-е место. В той гонке Джима сделала два штрафных круга, лишив нашу команду шансов на медаль.