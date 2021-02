Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону

Женской эстафетой 4х6 км в словенской Поклюке продолжился чемпионат мира по биатлону.

Сборная Украины, которая была представлена Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Пидгрушной, заняла третье место, завоевав первую медаль на мундиале.

Just like last year, Marte Olsbu Roeiseland brings it home for @NSSF_Biathlon and they celebrate their third women relay World Championship title in a row 🎉🎉🎉https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/bELBxMxfoJ