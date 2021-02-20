Россию официально лишили названия на Олимпиадах

Сборная России на Олимпийских играх в Токио и Пекине будет выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР).

Как говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), полное название организации будет запрещено. В латинском варианте российская команда будет называться ROC – Russian Olympic Committee.

17 декабря 2020-го Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию России и изменил санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), подтвердив двухлетний "бан" на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Изначально WADA запретило России участвовать во всех крупных международных соревнованиях. Срок дисквалификации составлял четыре года.

27 января Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список правил, которые должны были выполнять спортсмены России на чемпионатах мира в течение двух лет.