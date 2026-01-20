Есть мнение [неизвестного автора – мне просто прислали], что имидж дурака, дескать, увеличивает популярность Трампа среди ядерного электората MAGA:

Видео дня

"Смотрите, я свой, я такой же, как вы, я ещё глупее вас, я вас не обижу и в обиду не дам!"

А вот потенциальным спонсорам – это, мол, сигнал иной:

"Я безопасный, я просто жадный и глупый, тщеславный, ментально угасающий старик. Я такой же, как вы, безнравственный и беспринципный, мною несложно управлять, манипулируйте! И добро пожаловать, несите только ваши денежки!"

Ну, не знаю. Может, и так. Да хоть бы даже так – "и шо?" Как по мне, важен тут не мотив того, что кому-то представляется наигранным дурачеством, а то, что именно Трамп в этом огромном мире умных, добрых, бескорыстных, здоровых, нравственных и принципиальных является единственным реальным анти-Путиным с его, Путина, войной и зверствами – по банальной причине того, что других персонифицированных альтернатив ему у славной нашей Цивилизации не оказалось.

Так что я бы не умничал и не хихикал. Они оба – диагноз этому миру. Не мною сказано:

КАКОЕ ВРЕМЯ НА ДВОРЕ – ТАКОВ МЕССИЯ…