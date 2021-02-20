Россияне тупоголовые. Большунов вел себя, словно обезьяна, – чешская лыжница

Чешская лыжница Тереза Беранова считает, что россияне ведут себя неадекватно, как в гонках, так и во время общения в социальных сетях.

22-летняя спортсменка была поражена поступком россиянина Александра Большунова, ударившего на финише финна Йони Мяки

"Интересно, какие сообщения получал финн, с учетом того, что мне писали после инцидента с Фалеевой. Я была удивлена тем, что люди способны придумать. Более того, когда пострадал их соотечественник, русские должны были "съесть" Мяки. Не думаю, что у Большунова это было спортивное поведение. Это только доказало мне, что русские тупоголовые. У меня свое мнение о них и я не собираюсь его менять", – цитирует Беранову издание sport.aktualne.cz.

По словам чешки, финн не сделал ничего плохого и это был просто финиш.

"В конце концов, он же не дурак, чтобы позволить себя так обогнать на финише. И как тогда россиянин ударил его палкой? Мне кажется такое поведение совершенно неуместным. Это словно поведение обезьяны", – подытожила лыжница из Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля российскую лыжницу Анастасию Фалееву лишили победы на молодежном чемпионате мира, который проходил в финском Вуокатти за то, что она сбила на финише Терезу Беранову.