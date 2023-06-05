Украина против Беларуси: Свитолина – Соболенко: где смотреть четвертьфинал Roland Garros

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина во вторник, 6 июня, проведет четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2023. Соперницей 28-летний одесситки станет представительница Беларуси Арина Соболенко, которая боится вопросов о войне и поддерживает диктатора Александра Лукашенко.

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Поединок состоится на главной площадке турнира – корте Филиппа Шатрие. Начало встречи – не ранее 13:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на телеканале "Евроспорт". Он доступен по подписке "Максимальная" на видеосервисе Megogo, а также на платформе Volia TV.

На пути к 1/4 финала Roland Garros-2023 Свитолина прошла итальянку Мартину Тревизан (6:2, 6:2), австралийку Сторм Хантер (2:6, 6:3, 6:1) и россиянок Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5) и Дарью Касаткину (6:4, 7:6). В свою очередь вторая ракетка мира Соболенко была сильнее киевлянки Марты Костюк (6:3, 6:2), соотечественницы Ирины Шиманович (7:5, 6:2), россиянки Камиллы Рахимовой и американки Слоан Стивенс (7:6, 6:4).

Элина и Арина дважды встречались, обменявшись победами. В 2018 году на турнире в Ухане Соболенко победила 6:4, 2:6, 6:1. Через два года в Страсбурге Свитолина взяла реванш 6:2, 4:6, 6:4.

Беларуская теннисистка перед игрой со Стивенс устроила секретную пресс-конференцию из-за вопросов о войне в Украине. Ранее она цинично высказалась о взаимоотношениях с нашими теннисистками. Она также возмутилась из-за того, что от спортсменов требуют осуждать агрессию РФ.

Напомним, после победы над Блинковой Свитолина отказалась пожимать сопернице руку. Болельщики из-за этого освистали Свитолину. Наша теннисистка категорично отреагировала на такое поведение публики. После матча с украинкой под прессинг трибун попала россиянка Касаткина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Roland Garros-2023 произошло историческое событие, связанное с Украиной. А победа Элины Свитолиной над Дарьей Касаткиной вызвала истерику в России.

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