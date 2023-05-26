'Костюк? Если ненавидит, хорошо': первая ракетка Беларуси довольна тем, что не пожимает руки украинкам

Победительница Australian Open 2023 Арина Соболенко отметилась очередным циничным высказыванием о войне в Украине и еще взаимоотношениях с теннисистками из нашей страны. Фанатка диктатора Александра Лукашенко снова отметила, что не может никак повлиять на агрессию России.

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Об этом Соболенко заявила на пресс-конференции перед матчем с Мартой Костюк на старте Roland Garros-2023, информирует портал "Большой теннис Украины". Вторая ракетка мира повторила нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта и добавила, что ничего не имеет против отказа наших спортсменок подавать ей руку.

"Да, это правда, если бы я могла ее остановить, я бы остановила. А что касается рукопожатий, то я в принципе понимаю их. Я представляю себе, что если они пожмут руки россиянкам и беларускам, они получат очень много сообщений из своих стран. В то же время, по моим ощущениям, спорт не должен быть в политике. То есть мы просто спортсмены. Если они чувствуют себя хорошо, что рукопожатия нет, я этим довольна. Костюк? Если она меня ненавидит, хорошо, я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые меня любят, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я к ней ничего подобного не испытываю", – сказала Соболенко.

Ранее беларуская теннисистка пожаловалась на ненависть со стороны украинцев после того, как ее поддержал Лукашенко. Кроме того, Соболенко заявляла, что "ничего не сделала украинцам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Арина Соболенко, которая в 2020 года подписала письмо в поддержку режима Александра Лукашенко, цинично высказалась о войне в Украине.

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