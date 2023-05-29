'Почему должны громко говорить?' Первая ракетка Беларуси не понимает заявлений против войны в Украине

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не считает необходимым активно высказываться против войны в Украине. Победительница Australian Open 2023, которая накануне обыграла украинку Марту Костюк на старте Roland Garros, отметила, что подобные заявления так же понятны, как и то, что один плюс один равняется двум.

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Об этом фанатка диктатора Александра Лукашенко сказала на пресс-конференции после поединка против Костюк, пишет портал "Большой теннис Украины".. Она также добавила, что для нее не стало неожиданностью поведение украинки, которая отказалась пожимать руку соперницы из страны-агрессорки.

"Что касается ситуации с войной, то я уже говорила много, много раз: никто в этом мире, российские спортсмены или беларусские спортсмены не поддерживают войну. Никто. Как мы можем поддерживать войну? Никто из нормальных людей никогда не будут ее поддерживать. Почему мы должны громко заявлять и говорить такие вещи… Это как будто один плюс один равно два. Конечно, мы не поддерживаем войну. Если бы я могла как-то повлиять на войну, если бы я могла типа остановить ее, мы бы это сделали. Но, к сожалению, это не в наших руках. Это насчет украинцев. Я понимаю, почему они не давят нам руки", – сказала Соболенко.

Ранее она цинично высказалась о взаимоотношениях с украинскими теннисистками и войне в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую теннисистку Марту Костюк освистали после матча с Ариной Соболенко на Roland Garros после отказа пожимать руку беларуске.

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