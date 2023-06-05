Лучшую теннисистку России освистали после матча со Свитолиной на Roland Garros. Она ответила

Лучшую теннисистку России Дарью Касаткину освистали после матча с украинкой Элиной Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2023. Причиной такой реакции со стороны болельщиков стал отказ спортсменок пожимать друг другу руку.

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Об этом сама Касаткина написала на своей странице в социальной сети Twitter. По словам россиянки, она с уважением относится к позиции Свитолиной, которая ранее заявила, что не будет подавать руки представительницам РФ и Беларуси. Она также призвала болельщиков не "распространять ненависть".

"Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча, который я играла в Париже, я благодарила публику за поддержку за то, что они пришли ради игроков. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважаю позицию моей соперницы не пожимать руку. Мы с Элиной проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но покинуть корт таким образом было самым ужасным моментом дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Попытайтесь сделать этот мир лучше. Я буду любить RG, несмотря ни на что, всегда. До встречи в следующем году", – подчеркнула Касаткина.

Напомним, Элина Свитолина обыграла Дарью в двух сетах и вышла в четвертьфинал Roland Garros. После матча россиянка отметилась неожиданным жестом в адрес украинки.

В пятницу, 2 июня, Элина обыграла россиянку Анну Блинкову, а после матча отказалась пожимать сопернице руку. Болельщики из-за этого освистали Свитолину. Наша теннисистка категорично отреагировала на такое поведение публики.

До этого на Roland Garros подверглась прессингу киевлянка Марта Костюк. Она отказалась приветствовать беларуску Арину Соболенко, за что также была освистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Roland Garros-2023 произошло историческое событие, связанное с Украиной.

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