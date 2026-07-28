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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Народний депутат України

Блог | Санкции без иллюзий: что на самом деле изменит закон Грема-Блюменталя

Санкции против РФ
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Закон Грема-Блюменталя. Почему у него минимальные шансы на реализацию? 

Я уверен на 90%, что закон будет принят. Но его успешная реализация – это большой вопрос, ответ на который, скорее всего, будет неутешительным для нас.

1. Этот закон, если отбросить мелочи, направлен, де-факто, на три вещи: ограничить нефтяную торговлю РФ с Китаем и Индией; нанести удар по возможностям экспорта сжиженного газа с Ямала (среди участников проекта Тимченко – французы и две китайские компании); и нанести удар по российской банковской системе.

2. В течение 2025 года мы наблюдали масштабное торговое противостояние между КНР и США, в результате которого Трамп был вынужден отступить. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И Трамп был вынужден с честью капитулировать. За год ситуация не изменилась.

3. Что касается Ямала, этот закон, возможно, частично сработает. Но только частично. Что касается банков, то, кроме удорожания определенных процессов, ни о каких весомых ударах речи не идет. Это нужно было делать в 2022 году.

4. В итоге у нас будет несколько вещей:

- красивую картинку;

- слабый козырь в переговорах Трампа с Си, которые должны состояться через полтора месяца;

- некоторое удорожание логистических и банковских расходов для россиян.

К сожалению, этот закон не является панацеей. Поэтому не стоит возлагать на него слишком большие надежды.

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