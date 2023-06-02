'Ничего не происходит?' Свитолина отреагировала на то, что ее освистали за отказ жать руку россиянке, и восхитилась ВСУ

Украинская теннисистка Элина Свитолина не будет подавать руки представителям России и Беларуси до конца войны из уважения к защитникам Украины, которые находятся на фронте. 28-летняя одесситка отметила, что все украинца объединены общей целью и намерены остановить агрессора.

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Об этом Свитолина заявила в комментарии информационному агентству Reuters. Бывшая первая ракетка нашей страны добавила, что своими действиями демонстрирует поддержку Украине, а также назвала ужасом преступления, которые совершает российское правительство и армия РФ.

"Украинцы объединены одной целью – победить в этой войне. Я выступаю за свою страну, делаю все возможное, чтобы поддержать мужчин и женщин, которые сейчас находятся на передовой, сражаясь за нашу землю, нашу страну. Вы можете себе представить, как какие-то парень или девушка на передовой смотрят на меня, а я веду себя так, будто ничего не происходит? Я представляю свою страну. У меня есть голос и позиция в этой войне. То, что делают российское правительство и армия, действительно ужасно. Украинцы едины, и это наша позиция", – сказала Свитолина.

В пятницу, 2 июня, Элина обыграла россиянку Анну Блинкову и вышла в 1/8 финала Roland Garros, а после матча отказалась пожимать сопернице руку. Болельщики после этого освистали Свитолину.

Ранее на Roland Garros подверглась прессингу киевлянка Марта Костюк. Она отказалась приветствовать беларуску Арину Соболенко, за что также была освистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская теннисистка Лорен Дэвис отказалась продолжать матч с украинкой Лесей Цуренко на Roland Garros-2023.

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