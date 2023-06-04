Свитолина обыграла лучшую теннисистку России и вышла в четвертьфинал Roland Garros

7-я ракетка Украины Элина Свитолина (№192 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом 49,6 млн евро. В четвертом круге Roland Garros на корте Сюзанн Лэнглен 28-летняя одесситка обыграла лучшую теннисистку России Дарью Касаткину (№9 WTA) - 6:4, 7:6 (7:5).

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Свитолина первой включилась в активную игру на корте и легко взяла брейк. Касаткина пыталась вернуть инициативу и была близка, чтобы взять подачу украинки, но в нужный момент наша соотечественница собралась и взяла очко. Элина не давала россиянке ничего сделать, особенно успешно противостояла серийным ударам Дарьи.

Украинская теннисистка работала легко и непринужденно на корте, диктуя свои условия сопернице. В таком феерическом ритме Свитолина дошла до счета 4:1 , после чего позволила 26-летней уроженке Тольятти взять чужую подачу, а затем и свою 4:3.

Украинская теннисистка начала ошибаться, ушла первая подача и одесситка с большим трудов взяла гейм, не позволив представительнице РФ сравнять счет в сете. В концовке партии украинка продемонстрировала потрясающую самоотдачу, которая позволила ей праздновать победу - 1:0.

Второй сет начала уверенней россиянка. Она мощнее атаковала, периодически разводила соперницу по корту и достаточно легко сделала счет 2:0. Свитолина продолжала феноменально тащить уходящие мячи и сделала брейк-поинт, не позволив первой ракетке РФ развить свой успех. Вместо этого 7-я ракетка Украины выиграла 3 гейма подряд.

Явное преимущество Элины заключалось в том, что она использовала любую возможность атаковать. Чего нельзя было сказать про Касаткину, которая подолгу пересиживала в корте. Девушки очень много сил тратили на долгие розыгрыши.

На корте пошли брейки. Именно на чужих подачах теннисистки действовали агрессивнее, набирая очки. Создавалось ощущение, что Дарья построила свою тактику на том, чтобы измотать Элину.

Украинка по прежнему вела в игре, Касаткина больше играла от защиты и при счете 5:3 российской спортсменке пришлось идти ва-банк. Украинская теннисистка заметно торопилась, чтобы завершить игру, но в итоге растеряла преимущество, отдав этот гейм Дарье.

Уже в следующем Свитолина подавала на матч, но упустила свой шанс досрочно победить, отложив развязку еще на два гейма (5:5). Ведя 6:5 Элина начала форсировать ситуацию на корте и допустила четыре ошибки, отдав игру.

На тай-брейке случилась настоящая игра нервов, в которой лучше выглядела украинская прима.

Свитолина за выход в полуфинал сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) - Арина Соболенко (Беларусь). Матч начнется в 21:15.

Напомним, что на пути к 1/8 финала Свитолина прошла Мартину Тревизан (6:2, 6:2), Сторм Хантер (2:6, 6:3, 6:1) и Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5).

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