Свитолину освистали на Roland Garros за отказ подать руку россиянке. Видео

Экс-первую ракетку Украины Элину Свитолину освистали болельщики после матча третьего круга Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2023. Наша соотечественница встречалась с россиянкой Анной Блинковой и после поединка отказалась пожимать ей руку, чем и вызвала гнев трибун.

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28-летняя одесситка была сильнее в этом игре, победив в трех партиях – 2:6, 6:2, 7:5. Сразу по окончании встречи теннисистки по традиции направились к судейской вышке, чтобы поблагодарить за работу рефери. Свитолина и Блинкова о чем-то перекинулись парой фраз и разошлись в разные стороны.

После этого часть болельщиков, которые до этого аплодировали украинке, подняли недовольный гул. Сама Элина совершенно спокойно отреагировала на поведение фанатов и поблагодарила их за поддержку.

Интересно, что после победной речи украинки на корте вся арена встретила Свитолину аплодисментами. А в социальной сети Twitter часть поклонников тенниса делают вид, что не понимают причин таких поступков украинцев.

Ранее на Roland Garros подверглась прессингу киевлянка Марта Костюк. Она отказалась приветствовать беларуску Арину Соболенко, за что также была освистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская теннисистка Лорен Дэвис отказалась продолжать матч с украинкой Лесей Цуренко на Roland Garros-2023.

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