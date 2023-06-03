Впервые! На Roland Garros случилось историческое событие, связанное с Украиной

Украина впервые в истории выступлений на Rioland Garros в четвертом круге будет представлена сразу двумя теннисистками. Леся Цуренко и Элина Свитолина продолжают выступать на Открытом чемпионате Франции по теннису с призовым фондом 49,6 млн евро.

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В субботу, 3 июня, третья ракетка Украины Леся Цуренко (№66 WTA) добыла феерическую победу в 1/16 финала, обыграв Бьянку Андрееску (№42 WTA).

34-летняя киевлянка разобралась с 22-летней канадкой чуть больше чем за час, ни разу не подав навылет - 6:1, 6:1. Для Цуренко это будет четвертый выход в эту стадию турнира Большого шлема.

2 июня Свитолина в трех сетах одолела россиянку Анну Блинкову – 2:6, 6:2, 7:5.

Цуренко в 1/8 финала 5 июня сыграет против Иги Швентек (Польша). Первая ракетка мира в третьем круге победила в двух сетах китаянку Синь Ю Ван, не отдав ей ни одного гейма (6:0, 6:0).

Свитолина 4 июня проведет поединок против лучшей теннисистки России Дарьи Касаткиной. Начало в 15:15 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка РФ стала одной из немногих из страны-агрессорки, кто осудил войну в Украине. Отметим, что Свитолина выиграла у Дарьи все шесть матчей в карьере.

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