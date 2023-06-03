'Ради своего благополучия'. 1-я ракетка Беларуси совершила циничный поступок на Roland Garros

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко отказалась давать пресс-конференцию на Открытом чемпионате Франции после победы в третьем круге над россиянкой Камиллой Рахимовой (6:2, 6:2), сообщает Sky News. Причиной такого решения спортсменки стали вопросы журналистов о войне в Украине на предыдущей пресс-конференции во втором круге Roland Garros.

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Вторая ракетка мира сказала, что приняла решение ради "собственного психического здоровья и благополучия", уточнив, что она "не чувствовала себя в безопасности" во время интервью в среду после победы во втором раунде.

Ее спрашивали о полномасштабном вторжении Москвы и роли ее страны в качестве плацдарма для первоначального наступления российских военных.

"Ради собственного психического здоровья и благополучия я сегодня решила выйти из этой ситуации, и турнир поддержал меня в этом решении", — цинично прокомментировала Соболенко свой отказ организаторам Franch Open.

Ранее она цинично высказалась о взаимоотношениях с украинскими теннисистками и войне в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую теннисистку Марту Костюк освистали после матча с Ариной Соболенко на Roland Garros после отказа пожимать руку беларуске.

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