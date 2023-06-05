'На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла': в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Всего через два месяца после возвращения на корт из декрета молодая мама Элина Свитолина дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", одолев в 1/8 первый номер России Дарью Касаткину, чем очень расстроила многих фанатов в РФ. Так, из-за антивоенной позиции многие соотечественники недолюбливают своего лидера, но проиграть украинской теннисистке – это вообще позор.

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После победы Элины OBOZREVATEL собрал комментарии болельщиков на популярных спортивных сайтах РФ.

Надо сказать, что россиянке Касаткиной от своих соотечественников досталось еще больше, чем Свитолиной. Ведь она посмела пойти против режима Кремля и в отличие от своих коллег осудила войну в Украине. Также она совершила каминг аут и рассказала, что у нее есть девушка. А для зашоренной РФ со своими скрепами – это вообще неприемлемое сочетание.

"Ни форхэнда, ни бэкхэнда, ни подачи, ни яиц (хоть и предпочитает женщин), это все наша первая ракетка Дарья Бесподачная", – писали так называемые болельщики.

Поэтому в России как могли разносили игру Касаткиной, добавляя, что даже поддержка Земфиры, которая находилась в ложе Дарьи, не помогла. А Элина выиграла "только потому, что немного меньше ошибалась".

"В обоюднодонном теннисе победила чуть меньшее дно", "Кто бы что ни говорил, но невооруженным глазом видно, что женский теннис – дно. Я раньше не видел в 1/8 шлема такого донного тенниса. Одни простые перекидки и все. Победила та, которая поменьше ошиблась. Элине простительно. Все-таки возраст – ребенок. Ну а Касаткина – это cpaмота полнейшая", – заявляли крупные специалисты.

К слову, Свитолиной только 28 лет. Той же Дарье – 26. Какой возраст имели в виду – не очень понятно. Но в общем в России преимущественно радовались поражению предательницы Касаткиной, которой недалеко и до статуса иноагента. Ватных соотечественников Дарьи расстраивал только тот факт, что она пропустила дальше украинку.

"Жалко, что именно Свитолиной проиграла, а так – туда ей и дорога", – отреагировал читатель спортивного ресурса.

"Касаткина в который раз выглядит жалко с этими пальцами, улыбками и т. д. Когда эти цуренки и свитолины на нее даже не смотрят. Развернулась и ушла – должно же быть достоинство какое-то, раз федерация и турнир это поведение неадекватов поощряет", – возмущались фанаты из РФ поднятым пальцем Дарьи в адрес Элины после матча.

Ну, и за свою ориентацию Дарье от "настоящих православных" из РФ досталось. Можно было сделать вывод, что она тоже мешает ей обыгрывать Свитолину. К слову, подруга Касаткиной фигуристка Наталья Забияко поддерживала ее в Париже.

"Эх, Дарья. Променяла теннис на черт знает что", "На бокс с ...есбиянками", – писали россияне.

И вообще, по мнению многих спортивных болельщиков "за поребриком", женский теннис сейчас – это дно. Там скучают по временам Шараповой...

Также великие знатоки тенниса из России уже предвкушают поражение Элины от любимицы Лукашенко Арины Соболенко в четвертьфинале "Ролан Гарроса".

"С таким теннисом Свитолина будет разгромлена Соболенко", "Элина "подарков" сама надарила Дарье. В целом матч очень слабый, куча ошибок с обеих сторон, Арина в 1/4 вполне допускаю "баранку" повесит", "Белоруска ее тормознет за два сета", – считают в РФ.

Правда, адекватные болельщики тут же вспомнили, как сегодняшние критики Касаткиной перед матчем кричали, что она размажет Свитолину по корту. А когда этого не произошло, повесили на нее всех собак.

Нашлись и те, кто восхитился Свитолиной в такое тяжелое время для ее страны, отметив, что обыгрывая россиянок после своего возвращения, она открыла "второй фронт".

Но были и те, кто снова затянул свою ватную песню "а кто такая Украина и что она вообще выигрывала?"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лучшую теннисистку России освистали после матча со Свитолиной на Roland Garros.

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