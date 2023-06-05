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"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Елена Павлова
Теннис
5 минут
5,9 т.
'На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла': в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Всего через два месяца после возвращения на корт из декрета молодая мама Элина Свитолина дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", одолев в 1/8 первый номер России Дарью Касаткину, чем очень расстроила многих фанатов в РФ. Так, из-за антивоенной позиции многие соотечественники недолюбливают своего лидера, но проиграть украинской теннисистке – это вообще позор.

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После победы Элины OBOZREVATEL собрал комментарии болельщиков на популярных спортивных сайтах РФ.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Надо сказать, что россиянке Касаткиной от своих соотечественников досталось еще больше, чем Свитолиной. Ведь она посмела пойти против режима Кремля и в отличие от своих коллег осудила войну в Украине. Также она совершила каминг аут и рассказала, что у нее есть девушка. А для зашоренной РФ со своими скрепами – это вообще неприемлемое сочетание.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

"Ни форхэнда, ни бэкхэнда, ни подачи, ни яиц (хоть и предпочитает женщин), это все наша первая ракетка Дарья Бесподачная", – писали так называемые болельщики.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Поэтому в России как могли разносили игру Касаткиной, добавляя, что даже поддержка Земфиры, которая находилась в ложе Дарьи, не помогла. А Элина выиграла "только потому, что немного меньше ошибалась".

"В обоюднодонном теннисе победила чуть меньшее дно", "Кто бы что ни говорил, но невооруженным глазом видно, что женский теннис – дно. Я раньше не видел в 1/8 шлема такого донного тенниса. Одни простые перекидки и все. Победила та, которая поменьше ошиблась. Элине простительно. Все-таки возраст – ребенок. Ну а Касаткина – это cpaмота полнейшая", – заявляли крупные специалисты.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

К слову, Свитолиной только 28 лет. Той же Дарье – 26. Какой возраст имели в виду – не очень понятно. Но в общем в России преимущественно радовались поражению предательницы Касаткиной, которой недалеко и до статуса иноагента. Ватных соотечественников Дарьи расстраивал только тот факт, что она пропустила дальше украинку.

"Жалко, что именно Свитолиной проиграла, а так – туда ей и дорога", – отреагировал читатель спортивного ресурса.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

"Касаткина в который раз выглядит жалко с этими пальцами, улыбками и т. д. Когда эти цуренки и свитолины на нее даже не смотрят. Развернулась и ушла – должно же быть достоинство какое-то, раз федерация и турнир это поведение неадекватов поощряет", – возмущались фанаты из РФ поднятым пальцем Дарьи в адрес Элины после матча.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Ну, и за свою ориентацию Дарье от "настоящих православных" из РФ досталось. Можно было сделать вывод, что она тоже мешает ей обыгрывать Свитолину. К слову, подруга Касаткиной фигуристка Наталья Забияко поддерживала ее в Париже.

"Эх, Дарья. Променяла теннис на черт знает что", "На бокс с ...есбиянками", – писали россияне.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

И вообще, по мнению многих спортивных болельщиков "за поребриком", женский теннис сейчас – это дно. Там скучают по временам Шараповой...

Также великие знатоки тенниса из России уже предвкушают поражение Элины от любимицы Лукашенко Арины Соболенко в четвертьфинале "Ролан Гарроса".

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

"С таким теннисом Свитолина будет разгромлена Соболенко", "Элина "подарков" сама надарила Дарье. В целом матч очень слабый, куча ошибок с обеих сторон, Арина в 1/4 вполне допускаю "баранку" повесит", "Белоруска ее тормознет за два сета", – считают в РФ.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Правда, адекватные болельщики тут же вспомнили, как сегодняшние критики Касаткиной перед матчем кричали, что она размажет Свитолину по корту. А когда этого не произошло, повесили на нее всех собак.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Нашлись и те, кто восхитился Свитолиной в такое тяжелое время для ее страны, отметив, что обыгрывая россиянок после своего возвращения, она открыла "второй фронт".

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Но были и те, кто снова затянул свою ватную песню "а кто такая Украина и что она вообще выигрывала?"

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лучшую теннисистку России освистали после матча со Свитолиной на Roland Garros.

"На бокс с ...есбиянками, и Земфира не помогла": в России истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду
Дарья Касаткина

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