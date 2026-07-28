Товарищ Сталин в своей известной речи сказал, что Россию били все: "Ее непрерывно били за отсталость. Это было выгодно и оставалось безнаказанным" (4 февраля 1931 года). Но он был неправ. Россия вообще никогда не знала, что такое война.

Видео дня

Последний раз кто-то вторгся на территорию за москвой в XIII веке – это были монголы. После этого все, что находится за москвой, не знало, что такое настоящая война. Хан Девлет Гирей в 1571 году не продвинулся дальше москвы. Польско-литовские интервенты в 1612 году не продвинулись дальше москвы. Наполеон в 1812 году не продвинулся дальше Москвы. Немцы в 1941 году не дошли даже до москвы.

Итак, население России, которое четыре года так ратовало за войну, на самом деле никогда не знало, ни в одном поколении, что такое война на самом деле. Потому что война никогда не проходила по россии. Она раз за разом опустошала Украину, Беларусь, страны Балтии, Восточную Европу, Балканы. Но только не россию.

Главные истории дня

Россия никогда не воевала с украинцами. Поэтому, к счастью, не знала, что это такое. И только когда они начали воевать с Украиной, у них начало взрываться там, где никогда не взрывалось – вплоть до самой Тюмени. Хотите посмотреть список российских городов, куда прилетело?

Белгород, Шебекино, Валуйки, Грайворон, Новый Оскол, Алексеевка, Строитель, Брянск, Клинцы, Стародуб, Севск, Трубчевск, Унеча, Курск, Курчатов, Льгов, Рыльск, Суджа, Железногорск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новошахтинск, Миллерово, Морозовск, Каменск-Шахтинский, Азов, Сальск, Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Ейск, Приморско-Ахтарск, Анапа, Темрюк, Москва, Красногорск, Одинцово, Истра, Коломна, Ногинск, Павловский Посад, Домодедово, Подольск, Раменское, Химки, Санкт-Петербург, Усть-Луга, Кириши, Гатчина, Смоленск, Ярцево, Дорогобуж, Калуга, Обнинск, Тула, Алексин, Орёл, Ливны, Мценск, Рязань, Саратов, Энгельс, Ярославль, Нижний Новгород, Кстово, Волгоград, Волжский, Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Иваново, Липецк, Елец, Тамбов, Котовск, Воронеж, Борисоглебск, Псков, Омск, Тюмень. Татарстан: Казань, Нижнекамск, Елабуга. Башкортостан: Уфа. Пермский край: Пермь. Удмуртия: Ижевск, Воткинск. Мордовия: Саранск. Чувашия: Чебоксары.

Их теперь начали беспокоить удары и взрывы, но до этого четыре года их не беспокоила война, в которой Украина истекала кровью. Им было все равно, сколько продлится захват Украины: не получилось за три дня – ну тогда три недели. Не получилось за три недели – тогда три месяца. Не получилось за три месяца – ну тогда три года. Не получилось за три – ну четыре. Пока Украина не отвечала ударом на удар, это был эксперимент властей, на который населению было наплевать.

И только когда сопли потекли по мордам расстроенных ударами россиян, им стало не безразлично. Когда сгорел китайский товар, а некачественный бензин, купленный с 10-кратной переплатой, испортил двигатель генератора. Никто из них не знал, что такое война в реальности. Никто не знал, что с украинцами воевать не нужно – не было такого исторического опыта.

Теперь эксперимент проводит Украина. Что будет, если приведенный список городов расширить вдвое? А если втрое? Что будет, если бить еще год? А два? А три? Что будет, если уничтожить вообще все склады? Что будет, если наносить удары 1000-килограммовой боевой частью? И так далее. Почему-то никто не думал, что прилетит какой-то ответный удар. Особенно такой.