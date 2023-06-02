Свитолина победила россиянку на Roland Garros и отказалась пожимать ей руку. Видео

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису – Roland Garros-2023. 28-летняя одесситка добилась этого права в поединке против россиянки Анны Блинковой, которую наша соотечественница обыграла в трех сетах – 2:6, 6:2, 7:5.

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Поединок продлился два часа 17 минут. За это время Свитолина пять раз подала навылет, реализовала семь из 12 брейкпоинтов и выиграла 37 активных розыгрышей. В пассиве Элины восемь двойных и 32 невынужденных ошибок. Максимальная скорость подачи украинки составила 178 км/ч против 195 у соперницы.

По традиции наша соотечественница не стала пожимать руку представительнице страны-агрессорки. Теннисистки перекинулись парой фраз после того, как поблагодарили за работу рефери, и разошлись в разные стороны.

Таким образом Элина вышла в 1/8 финала Roland Garros-2023, где ее соперницей станет еще одна россиянка – Дарья Касаткина. Первая ракетка РФ стала одной из немногих из страны-агрессорки, кто осудил войну в Украине. Отметим, что Свитолина выиграла у Дарьи все шесть матчей в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская теннисистка Лорен Дэвис отказалась продолжать матч с украинкой Лесей Цуренко на Roland Garros-2023.

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