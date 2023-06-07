'Не собираюсь продавать свою страну': Свитолина ответила болельщикам, которые освистали ее после матча с Соболенко

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина спокойно относится к тому, что ее освистывают зрители за отказ подавать руку соперницам из России и Беларуси. 28-летняя одесситка отметила, что она не собирается делать то, что нравится болельщикам, а будет твердо стоять на позиции поддержки своей страны, которая продолжает бороться со странами-агрессорами.

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Об этом Свитолина заявила после поражения от беларуски Арины Соболенко в четвертьфинале Roland Garros-2023, пишет портал sportskeeda.com. Комментируя провокацию соперницы, которая по непонятной причине демонстративно ждала приветствия от Элины, несмотря на категоричные заявления украинки об отказе от рукопожатий с представителями РФ и РБ, наша теннисистка подчеркнула, что она не обращает внимание на свист трибун.

"У меня есть твердая позиция, и я громко заявляю об этом. Я не собираюсь пытаться завоевать симпатию людей, предав свою твердую веру и самую сильную позицию в отношении моей страны. Я уже упоминала ранее, что не хочу, чтобы я всем нравилась. Вы знаете, я не доллар, чтобы люди любили меня во всех отношениях. Как я уже сказала, у меня есть моя позиция. Я стою на этой позиции. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатии людей", – сказала Свитолина.

Ранее Элина высказалась о поступке Соболенко после матча Roland Garros-2023 со словами "что же ты делаешь?". Перед поединок организаторы турнира порезали флаг Украины, а затем прокомментировали этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Roland Garros-2023 произошло историческое событие, связанное с Украиной. А победа Элины Свитолиной над россиянкой Дарьей Касаткиной вызвала истерику в РФ.

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