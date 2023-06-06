На Roland Garros надругались над флагом Украины перед матчем Свитолиной с 1-й ракеткой Беларуси

Сотрудники Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros-2023 осквернили флаг Украины перед четвертьфинальным поединком между Элиной Свитолиной и беларуской Ариной Соболенко. Сотрудники турнира посчитали стяг слишком большим для его использования на трибуне и разрезали его пополам.

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Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Украинка Анна, которая пришла поддержать свою соотечественницу, столкнулась со странной реакцией стюардов. Они заявили, что флаг в длину превышает метр, что запрещено правилами, и забрали символику.

Они вернули нашей болельщице разрезанный пополам флаг. "Я приехала сюда, чтобы поддержать Элину Свитолину. Это флаг, который я брала с собой повсюду, на стадионы, в частности, на Евро-2016. Теперь у меня два флага", – прокомментировала инцидент Анна.

Напомним, Соболенко провела секретную пресс-конференцию на Roland Garros из-за вопросов о войне в Украине. Ранее она цинично высказалась о взаимоотношениях с нашими теннисистками. Она также возмутилась из-за того, что от спортсменов требуют осуждать агрессию РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Roland Garros-2023 произошло историческое событие, связанное с Украиной. А победа Элины Свитолиной над Дарьей Касаткиной вызвала истерику в России.

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