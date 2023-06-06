Свитолина проиграла 1-й ракетке Беларуси на Roland Garros. Украинку освистали после провокации соперницы с рукопожатием

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2023. Наша соотечественница уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко, а после поединка нарвалась на свист болельщиков из-за отказа пожимать руку сопернице.

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Встреча продолжалась 96 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. Элина избрала тактику игры от обороны и заставляла соперницу много ошибаться. За матч Соболенко совершила 37 невынужденных ошибок. Однако беларуска была значительно агрессивнее, что и позволило ей праздновать победу.

На счету Соболенко в этом матче 30 активно выигранных розыгрышей против семи у Элины. После поражения в первой партии украинка повела 2:0 в начале второй, однако затем проиграла четыре гейма подряд. Вторая ракетка мира из Беларуси таким образом переломила ход сета и довела его до итогового успеха.

Сразу после матча Соболенко спровоцировала трибуны на агрессию в отношении Свитолиной. Она подошла к сетке и демонстративно ожидала приветствия от нашей теннисистки, хотя та ранее заявляла, что не будет подавать руки соперницам из России и Беларуси.

В итоге публика свистом отреагировала на то, что украинка прошла мимо соперницы и поблагодарила за поединок судью. В социальной сети Twitter часть болельщиков обвинила Свитолину в ненависти, а часть – высмеяла Соболенко. Ей напомнили о поступке россиянки Дарьи Касаткиной, которая после поражения от Элины показала ей неожиданный жест.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Roland Garros-2023 разрезали пополам флаг Украины одной из болельщиц накануне матча Свитолина – Соболенко.

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