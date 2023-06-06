'Ничего не имеем против'. В FFT отреагировали на надругательство над флагом Украины на Roland Garros

Сотрудница Французской федерации тенниса (FFT), которая разрезала флаг Украины на Roland Garros заявила, что цвет полотнища не имеет значения и правила одни для всех. Перед матчем 1/4 финала между Элиной Свитолиной и белоруской Ариной Соболенко организаторы надругались над желто-синим полотнищем.

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Украинка Анна, которая отказалась назвать свою фамилию, спокойно ждала, пока сотрудник Roland Garros забрал флаг у въездных ворот и вернул ей две части.

"Здесь, во FFT мы ничего не имеем против украинского флага. Наоборот, мы поступили бы так же с любым другим флагом", — цитирует Reuters представителя Французской федерации тенниса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко в четвертьфинале Roland Garros. Поединок продолжался 96 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Сразу после матча 1-я ракетка Беларуси подошла к сетке и демонстративно ждала рукопожатия от нашей соотечественницы.

Украинка жать руку отказалась и заявила, что ожидала от соперницы такого поведения.

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