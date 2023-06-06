Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что ожидала от первой ракетки Беларуси такого поведения. Сразу после матча на Roland Garros Арина Соболенко подошла к сетке и демонстративно ждала рукопожатия от нашей соотечественницы.

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Свитолина ранее много раз говорила, что не будет подавать руки соперницам из России и Беларуси. Не подала она руки Арине и в этот раз, из-за чего трибуны освистали украинку.

"Моя первая реакция была вроде того: "Что же ты делаешь?" Потому что, на всех своих пресс-конференциях я озвучиваю свою четкую позицию. Возможно, Арина не заходит в социальные сети во время турниров, но на мой взгляд все было предельно ясно. Я неоднократно делала заявления, что не буду пожимать руки и к тому же она играла с Мартой также в первом круге. Так что все довольно просто на самом деле", – цитирует Элину BTU.

Отвечая на вопрос журналиста Элина согласилась с его мнением о том, что встав у сетки таким образом, Соболенко немного накалила ситуацию.

"Думаю, что так и есть, к сожалению", – коротко отреагировала украинская теннисистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина проиграла Соболенко в четвертьфинале Roland Garros. Поединок продолжался 96 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Напомним, что в 1/8 финала Свитолина обыграла Дарью Касаткину. Россиянка после игры показала ей Элине неожиданный жест.

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