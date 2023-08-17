"Нельзя пожимать руку врагу". Харлан посоветовала россиянам "бояться"

Прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась с курсантами Национальной академии СБУ, где она работает уже длительное время. Наша олимпийская чемпионка поблагодарила всех защитников Украины, в очередной раз подчеркнув, что нельзя пожимать руку врагу.

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Харлан уверена, что и профессиональные спортсмены должны показывать всему миру, что война продолжается и эти "нейтральные спортсмены" не должны быть на международной арене.

"И мы будем все делать, чтобы их не было ни на Олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях. Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности, Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!" – цитирует чемпионку пресс-служба СБУ.

В ответ ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк вручил спортсменке высшую награду заведения – Знак уважения.

"Ольга Харлан продемонстрировала на мировой спортивной арене главный украинский месседж – никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ!" – заметил Черняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане.

Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже появилось видеодоказательство, что Харлан была дисквалифицирована после давления со стороны России на организаторов турнира

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