'У меня все было зеленое': флагоносец Украины на Олимпиаде отказался от соревнований в Сене и живет отдельно от жены

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020 по плаванию Михаил Романчук признался, что не заявлялся на Игры в Париже на открытой воде, поскольку беспокоится о своем здоровье. 27-летний украинский стайер, который понесет на церемонии открытия украинский флаг, рассказал о качестве воды в Сене, а также особенности этой Олимпиады, тренировках в Украине и питании в день старта.

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Также в общении с журналистами Романчук отметил, что со своей женой, чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионатов мира в тройном прыжке и длине, они в Париже будут проживать отдельно. И во время выступления своей возлюбленной он переживает больше, чем во время собственного.

– На Олимпиаде мы с Мариной будем жить отдельно, потому что мы приехали на Олимпийские игры не как муж и жена, а как профессиональные спортсмены, желающие сделать качественно свою работу.

– За кого будете больше волноваться – за свое выступление или жену?

– Конечно, что за жену. Когда я состязаюсь, то волнуюсь только перед выходом на старт. Во время выступления волнение превращается в энергию, там уже все зависит только от меня. А когда выступает жена, ты полтора часа в секторе просто лицом к лицу с нервами, потому что от тебя вообще ничего не зависит.

– Вы будете одним из главных действующих лиц церемонии открытия ОИ-2024, которая пройдет на Сене.

– Воде, вода и плавание – это близко. Мне нравится такое ноу-хау, я люблю креативные решения. Я не был ни на одном открытии и решил напоследок попробовать, что же такое.

– Что значит "напоследок"?

– Как хотите, так и воспринимайте это (улыбается).

– Вы психологически спокойнее сейчас чувствуете себя, чем перед предыдущей Олимпиадой?

– Это уже мои третьи игры. Да, перед Токио-2020 я волновался, но и сейчас волнуюсь. Это Олимпиада, самые престижные соревнования для спортсмена. Даже если у тебя есть медали, это не значит, что на следующей Олимпиаде ты не будешь беспокоиться. Я такой же человек, каким и был. Так же буду переживать.

– А чем для вас будут особенны эти Игры?

– Каждая Олимпиада для спортсмена особенная. Неважно, это первая, вторая, третья. Есть спортсмены, которые вообще на пятую Олимпиаду уехали. И даже на шестую. Поэтому, я уверен, что для них и шестая особенная, не смотря на то, сколько они уже пришли. Поэтому это большой праздник для спортсменов.

Для меня она элементарно особенная тем, что я впервые иду на открытие. Тем, что он будет на реке. Многое можно назвать. Конечно, из-за ситуации нашей и условий, в которых мы сейчас находимся.

– Иностранные коллеги меня часто спрашивают, как украинские спортсмены справляются с таким давлением? В частности, как это вам удается?

- Мне очень трудно. На самом деле я тренировался полтора года в Германии. И в августе 2023 года я вернулся в Украину. Потому что это мое государство, моя страна. И было принято решение, что год накануне Игр-2024 и олимпийский я хочу провести дома, наслаждаясь своим государством. Показать молодым спортсменам, что нужно возвращаться в Украину. Потому что именно нам, молодым людям нужно будет ее восстанавливать, развивать, восстанавливать.

И надеюсь, что мой пример показал, что можно возвращаться домой. Даже нельзя, а нужно возвращаться ты, кто действительно этого желает. Было много сообщений от молодых спортсменов, которые действительно хотят вернуться в Украину, но не знают как. Потому что за границей они оформляли беженство и также имеют какие-то обязательства перед приютившей их страной.

Но надеюсь, что даже сейчас, в такой трудный момент, когда на нашей территории продолжается война, люди будут возвращаться в Украину. Именно молодые, адекватные, умные, интеллектуально развитые люди, которые дают возможность нашей стране процветать и развиваться.

– Но нынешние молодые лидеры украинского плавания, такие как Бухов и Желтяков, тренируются именно в Украине. Один под ракетами в Днепре, другой – в Киеве.

– Да, это довольно приятно, что они остаются у нас в стране и своим примером показывают, что можно тренироваться и дома. Конечно, очень тяжело, раздаются тревоги и взрывы, страшно, света нет, холодно, больно. Здесь многое еще можно вспомнить. Но, как показал последний чемпионат Европы, наша сборная достаточно хорошо развивается, появляются молодые спортсмены, эстафета, которой за мою карьеру вообще не было. И я считаю, что пока наша сборная двигается в правильном направлении.

– А где вы тренируетесь в Украине? Свет тоже выключают?

– Я также тренируюсь в Украине, где есть возможность. За этот год мы тренировались в Киеве, в ЦСКА, Броварах, Полтаве, в том же Днепре мы готовились. Везде, где есть возможность.

Последние два месяца мы провели на собрании во Франции, на высокогорье. Потом мы переехали на чемпионат Европы. И после чемпионата оставалось буквально три недели до Олимпиады, поэтому мы решили не возвращаться в Украину, потому что это двое суток в пути в одну сторону, потом через двое суток снова нужно ехать. Поэтому я уже не нахожусь в Украине восемь с половиной недель и очень хочу домой.

- Есть ли в олимпийской деревне какая-то особая поддержка для украинцев со стороны других спортсменов?

– Честно говоря, не знаю, потому что недавно приехал, потому еще вообще такого не почувствовал. Мне кажется, что никакой особой поддержки не имеет и не будет, потому что очень многие привыкли к тому, что в Украине война, все уже устали об этом говорить. Но миссия наших спортсменов – представлять нашу страну на высоком уровне, напоминать, что война не закончилась, она продолжается, Россия является агрессором. Мы будем отстаивать свои позиции.

– В Париже вы будете выступать на двух дистанциях?

– Да, 800 и 1500 метров. Нельзя выбирать что-либо одно. Есть две дистанции, это два шанса. Буду использовать любую возможность максимально.

– Но в последнее время вы тренировались и даже выступали на открытой воде. Как вам это помогло и не думали ли продолжать?

– Ну, после 10 километров полторашка, кажется, вообще, как спринт (улыбается). Поэтому, возможно, с одной стороны, это было и хорошо.

– А не хотели сразиться за награды на открытой воде и на Олимпиаде в Париже?

– Я переживаю больше своего здоровья. Поскольку плавать в этой реке... (Смеется) Конечно, была возможность, и заявились многие пловцы из бассейна, вообще те люди, у которых даже не было никакого опыта выступления на открытой воде. Ну, желаю им только здоровья после заплыва в Сене.

Я просто помню, как у нас здесь, в Париже, проходил этап Кубка мира в 2022 году, мы плыли по какому-то каналу. И я просто помню, как я снял костюм, а под ним у меня все было зеленое, с какими-то розами и еще с чем-то.

– К Олимпиаде построили новый бассейн и организаторы пообещали, что они сделают самую современную систему очистки и что они впервые делают такую чашу, что вода будет подготовлена идеально.

– Ну, так вода ведь не только для меня будет такая. Она будет одинакова для всех. И чем Олимпийские игры классны, так это тем, что, по крайней мере, на эти три недели все находятся в одинаковых условиях. Все проживают в одних и тех же условиях, питаются в одном месте. К условиям подготовки, конечно, еще большой вопрос, пока их нельзя сравнивать с другими странами-лидерами. К несчастью...

– Кстати, а какое ваше меню в день выступления?

– Все то, что я и назвал перед этим: паста и мясо. Соревновательный день в этом плане мало чем отличается от тренировочного. На тренировке так же нужно выкладываться по полной и показывать хороший, хороший результат. Поэтому на таких соревнованиях все должно быть отработано до автоматизма: ты должен знать, о какой делать, чтобы действительно было то, что должно быть.

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