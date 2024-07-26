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Блог | Россия исчерпывает советские запасы вооружения. Об этом свидетельствуют данные Росстата
Росстат дал новые статистические данные. Год к году производство ВПК выросло на 36%. При этом производство металла осталось неизменным.
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В перекладі на людську мову це означає що ріст дає не виробництво нової техніки, а ремонт і розконсервація старої.
Простіше кажучи, росіяни самі підтвердили те, що на днях писав The Economist – вони продовжують посилено вичерпувати радянські запаси озброєння.
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