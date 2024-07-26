Худший выбор': республиканцы Палаты представителей раскритиковали Трампа за избрание Венса кандидатом в вице-президенты

Ряд республиканцев в Палате представителей непублично подвергли критике выбор Дональда Трампа кандидатуры на пост вице-президента. По их убеждению, сенатор штата Огайо Джей Ди Вэнс является худшим выбором, поскольку он может нанести серьезный урон шансам Трампа на победу.

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Об этом сообщила американская The Hill. Издание приводит слова представителей Республиканской партии, говоривших на условиях анонимности.

Они выразили обеспокоенность по поводу внешнеполитических позиций Венса, нехватки у него опыта и его неспособности расширить республиканскую коалицию за пределы базы электората Трампа.

"Он был самым плохим выбором из всех вариантов. Это было настолько плохо, что я даже не думал, что это возможно. Антиукраинский, больше популист", – сказал один из республиканцев разговору с изданием.

Другой собеседник сказал, что 9 из 10 республиканцев считают Венсу неправильным выбором Трампа. По его словам, сенатор является единственным человеком, который может нанести серьезный ущерб шансам бывшего президента на победу.

Третий республиканец в Палате представителей сказал журналистам, что у партии "существуют серьезные разногласия" по отношению к Венсу.

"Если Трамп проиграет, то это будет из-за этого выбора", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

15 июля Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Он избрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Огайо Джей Ди Венса.

Джей Ди Вэнс имеет откровенно антиукраинскую позицию. Он ярый противник помощи Украине, заявляя, что она продолжает кровавую войну, которую не может выиграть.

Известная американская актриса Дженнифер Энистон подвергла критике Венсу за сексистское высказывание о Камале Гаррис, которая никогда не рожала детей. Артистка обеспокоена тем, что потенциальным вице-президентом США может стать мужчина, называющий таких женщин "бездетными кошатницами".

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